Elezioni in Turchia, gli studenti chiedono progressismo e libertà religiosa

Istanbul. Eylem Segil Kurada ha vent’anni, frequenta la Bogaziçi University e pensa che questa sia una elezione cruciale per il suo paese: “E’ vero che può sembrare che l’opposizione non abbia una visione chiara e noi potemmo sbagliare a sostenerli, ma se dovesse succedere, dopo avremo la possibilità di cambiare e farlo ogni volta che sentiremo di essere chiamati in causa per avere il meglio possibile. Non lo so cosa succederà dopo, ma mi spaventa meno di domandarmi: che accade se Erdogan vince di nuovo? Potrò ancora vestire come voglio e sentire il vento tra i capelli?”. Lei è una dei tredici milioni di cittadini turchi – circa un quinto dell’elettorato – che ha meno di 25 anni e che voterà alle prossime elezioni; di questi quasi la metà andrà alle urne per la prima volta.

