Le politiche sull'edilizia di Erdogan mettono a rischio la sua rielezione dopo il terremoto

Il presidente turco teme per il suo futuro dopo che la catastrofe di lunedì ha svelato il fallimento delle regole sulla sicurezza degli edifici. Per entrare nell'Ue la Turchia approntò una legislazione che però fu disattesa a vantaggio di lobby vicine al governo

Ankara. Il presidente turco, arrivato al potere con un terremoto, se ne andrà col terremoto? È la domanda che circola su diversi media di opposizione. Erdogan è sotto accusa per le vistose falle nei soccorsi e per le responsabilità politiche che le macerie di 11 province del sudest anatolico stanno rendendo sempre più evidenti. Il leader turco ora è sul banco degli imputati per aver promosso una crescita economica guidata dall’edilizia, dal clientelismo, dalla corruzione e dalla mancanza di rispetto degli standard di costruzione dettati dalla comunità scientifica e dalle normative nazionali e internazionali in materia di prevenzione delle catastrofi naturali. Ora il terremoto rischia di sbriciolare anche il suo consenso già vacillante.