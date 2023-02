Ancora scosse di terremoto in Turchia e i palazzi crollano. Gli aiuti faticano a raggiungere la Siria

I soccorsi continuano a estrarre persone da sotto le macerie, ma tra i turchi cresce il malcontento contro i condoni edilizi. Un convoglio umanitario spera di passare dall'unico valico per portare sostegno ai siriani

Sono circa 16 mila le vittime del devastante terremoto che ha colpito il confine tra Turchia e Siria. Intanto, dopo le prime difficoltà nei soccorsi, ammesse ieri anche dallo stesso presidente turco Recep Tayyp Erdogan, i salvataggi proseguono. In seguito all'appello dei Caschi bianchi, organizzazione umanitaria che opera in Siria, anche nelle zone non sotto controllo del regime di Bashar el Assad, l'Unione europea ha deciso di dare sostegno con 6,5 milioni di euro (3,5 in Siria e 3 in Turchia). Nella regione portare aiuti è ancora difficile, a causa degli equilibri geopolitici che ostacolano il passaggio, anche se secondo fonti dell'agenzia di stampa Reuters il primo convoglio di supporti umanitari è ora in viaggio verso il confine meridionale turco e spera di attraversare presto il valico, l'unico rimasto per accedere alle zone "ribelli", di Bab al Hawa.

Inoltre, da parte turca cresce il malcontento dei cittadini verso i periodici condoni che hanno permesso di non applicare sistematicamente i regolamenti edilizi. Così tutte le strutture costruite senza rispettare le norme di sicurezza hanno contribuito ad alimentare la catastrofe. Negli anni, nella regione colpita dal sisma sono state concesse amnistie amministrative per circa 75 mila palazzi.

Foto di Yonhap, via Ansa

Alla rabbia della popolazione si aggiungono le temperature rigide che rendono i salvataggi sempre più complessi, le continue scosse di assestamento e i tempi sempre più stretti per i soccorsi: "Ci sono ancora scosse di assestamento qui e c'è il rischio costante che altri edifici crollino. Ma la maggior parte delle case sono già scomparse. Un uomo viene da me e mi dice che i suoi fratelli sono sepolti in un edificio vicino e hanno bisogno di aiuto. L'aria è densa per il fumo del fuoco, la gente sta bruciando legna per riscaldarsi. Tutto è ricoperto dalla polvere e dalla sporcizia delle macerie", è una testimonianza da Antakya, che riporta Bbc.