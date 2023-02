Cresce il bilancio delle vittime del terremoto tra Turchia e Siria. Kyiv manda aiuti

Si scava ancora per recuperare le vittime mentre pioggia e neve complicano le attività di soccorso. Alla solidarietà internazionale si aggiunge una squadra di soccorritori dall'Ucraina

Sono più di 8.700 le vittime del devastante terremoto che ha colpito il confine tra Turchia e Siria, e sembra che stiano salendo fino a sfiorare le 9.000. Solo in Turchia il numero dei morti è arrivato a 6.957, a quanto riporta Bbc. Più difficile avere delle stime esatte per le persone che sono rimaste uccise in Siria, i media di stato e i gruppi di soccorso parlano di più di 2.500 vittime. Nella zona sotto controllo del regime di Bashar el-Assad, il ministro della Salute ha dichiarato 1.250 morti; mentre i Caschi bianchi (White helmet) che operano nelle zone in cui vivono i ribelli parlano di più di 1.280 siriani uccisi.

Un enorme ostacolo per i soccorsi, nonché per dare rifugio a chi ha perso una casa, sono le condizioni meteo. Gaziantep, la città più vicina all'epicentro della prima scossa di magnitudo 7.8, è costantemente sotto lo zero e durante la settimana crollerà fino a -7 gradi Celsius. Pioggia e neve rendono difficile le operazioni di estrazione dei corpi dalle macerie e salvataggio dei sopravvissuti. Tanto che nelle zone più a nord, le temperature sono scese fino a -5 gradi; e a ridosso del confine sembra, da previsioni, che scenderanno ancora.

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visiterà Kahramanmaras, epicentro della seconda scossa da 7.5, e Hatay, nonché l'epicentro reale della prima e più forte scossa: Pazarcik. Intanto, la Turchia ha dichiarato lo stato di emergenza per tre mesi nelle 10 province colpite dallo scisma. Da tutta Europa stanno continuando ad arrivare squadre in aiuto della popolazione turca - mentre per la popolazione siriana, gli equlibri politici precari rendono il sostegno più complesso. Finanche dall'Ucraina un gruppo di 90 soccorritori è partito per prestare aiuto. Il presidente del paese invaso dalla Russia di Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che gli esperti ucraini possiedono grande esperienza sulla gestione dei disastri naturali.