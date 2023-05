La storia di Khalid, torturato dai talebani e in fuga attraverso la rotta balcanica

Khalid si è fermato solo una notte a Milano, prima di riprendere il suo viaggio per il nord Europa. Partito sette mesi fa dall’Afghanistan, prima del ritorno dei talebani al potere lavorava per il Nds (National Directorate of Security), l’intelligence che cercava di prevenire e sventare attentati da parte dei talebani. E’ stato accolto da un’associazione milanese, Rete Milano, che offre assistenza ai “transitanti”, i profughi che passano dal nostro paese e cercano di non farsi identificare per non essere costretti a restare in Italia come previsto dal controverso trattato di Dublino. A Milano passano 250 transitanti al mese di cui per il 44 per cento afghani: per il 10 per cento sono minori soli non accompagnati. Khalid ci ha raccontato il suo viaggio lungo la rotta balcanica e i dieci giorni passati nelle foreste, prima di riuscire a superare il confine croato. Stremato, ci ha mostrato le sevizie subite dai talebani che volevano estorcergli i nomi dei suoi colleghi del Nds. Khalid ha 36 anni e 5 figli rimasti in Afghanistan. Dopo l’evacuazione dell’agosto del 2021, ha aspettato alcuni mesi prima di decidersi a lasciare il paese perché aveva creduto alle promesse dei talebani che, una volta preso il potere, avevano annunciato di voler rispettare l’incolumità di tutti quelli che avevano lavorato con il governo precedente. Nell’attesa, lavorava come insegnante in una scuola privata per aiutare le donne a continuare a studiare. “Non volevo abbandonare i miei compagni che avevano lavorato con me per il governo precedente”, ci ha raccontato. Come prevedibile, i talebani lo hanno individuato e arrestato. Torturato e tenuto in carcere per tre mesi e mezzo, ci ha mostrato le immagini del suo capo ustionato dall’acqua bollente, le lacerazioni delle scosse elettriche: “Sono riuscito a scappare quando mi hanno portato in ospedale”. Il suo viaggio, come quello di molti altri che non hanno voluto o non sono riusciti a partire durante l’evacuazione nell’agosto del 2021, è stato simile a quello di migliaia di afghani che sono passati dall’Iran, dalla Turchia, (dove lui si è fermato per curarsi), Bulgaria, Serbia e Bosnia (dove è stato arrestato) e infine la Croazia, dove la polizia lo ha tenuto in una cella per obbligarlo a rilasciare le sue impronte digitali. Ora si trova in un centro di accoglienza in Germania, dove spera di ricominciare una nuova vita e riuscire a far uscire dall’Afghanistan anche la famiglia.

