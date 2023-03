Zarifa Ghafari ci racconta la battaglia dei padri per far studiare in segreto le loro figlie in Afghanistan

Zarifa Ghafari è cresciuta con l’idea che da grande avrebbe fatto politica ed è diventata adulta in un Afghanistan dove era possibile: dopo il 2001, prima del 2021. A 24 anni è la sindaca più giovane del paese a Maidan Shar. Tutti i giorni per andare al lavoro passa su una strada controllata dai talebani, e tutti i giorni il suo autista spinge sull’acceleratore e tiene la mano sinistra sul volante mentre con la destra impugna la pistola appoggiata sulla coscia. “Era difficile, ma era possibile”, dice Ghafari al Foglio. Zarifa ha passato l’adolescenza a organizzare cortei, tenere comizi, e litigare con gli uomini. I suoi motti, urlati nel megafono in strada o da piccoli palchi in mezzo alla sabbia, erano due: “Far studiare una classe di ragazze significa salvare dieci generazioni di afghani” e “gli uomini hanno avuto la loro occasione per 50 anni: non mi sembra abbia funzionato”.

