Putin sta allargando “il rigetto” dell'occidente, ci dice Da Empoli: guardate Lula

Milano. Per il suo appuntamento annuale con gli scrittori, il quotidiano francese Libération ha scelto la direzione di Giuliano da Empoli, premiato dall’Académie française per il suo acclamato romanzo russo, “Le mage du Kremlin”, edito in Francia da Gallimard e in Italia da Mondadori. La prima parte di “Libé des écrivains”, il numero speciale pubblicato ieri, diretto da Da Empoli e costruito attorno alle idee di molti scrittori , è dedicato alla guerra in Ucraina, alla nuova geografia in costruzione dopo l’invasione russa, alla necessità di non voltare lo sguardo altrove. “Di fronte a questa attualità tanto tragica – dice Da Empoli al Foglio – la letteratura, il romanzo, possono offrire nuove porte d’ingresso per comprendere quel che a tratti ci sembra inspiegabile”. E’ un approccio “complementare, il romanzo non si sostituisce né ai giornalisti né agli esperti”, dice Da Empoli, “ma è necessario, perché siamo di fronte a una serie di paradossi incredibili”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE