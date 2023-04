La visita di Stoltenberg a Kyiv ha agitato Mosca

Il volto di una donna con un fazzoletto in testa e l’indice davanti alla bocca è diventato celebre dai tempi sovietici accanto a una frase: stai attento, a volte anche i muri hanno le orecchie. L’immagine era un chiaro riferimento alla rete di spie e di delatori, alla mancanza di una zona di riservatezza anche dentro alle pareti domestiche. La confusione tra pubblico e privato, la sensazione che un vicino potrebbe essere la persona che fa la spia sul tuo conto, l’ansia delle pareti troppo sottili e troppo invadenti è tornata nella Russia che ha invaso l’Ucraina. La lista delle azioni considerate crimini per Mosca si è allungata dal 24 febbraio del 2022, mentre la voglia e la propensione dei russi a manifestare il loro dissenso si è ristretta. Tutto è diventato più pericoloso e anche il confine tra quello che è considerato un reato e quello che non lo è si è fatto più labile. L’azione del Cremlino però non sarebbe così capillare senza il sostegno di una rete di delatori interna, di persone che, proprio come un tempo, senza retribuzione ma soltanto con zelo, decidono di riferire alle autorità dei comportamenti di vicini, conoscenti e sconosciuti.

Il sito Mediazona, che conduce delle inchieste molto interessanti sfidando le limitazioni di cui soffre la stampa in Russia, ha cercato di contattare alcuni cittadini che si dedicano alla delazione e ne è venuto fuori il ritratto di una parte di popolazione convinta di dovere molto al presidente Vladimir Putin e che spesso rivendica di svolgere un servizio per il bene della Russia.

