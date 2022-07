L'uomo che creò Putin

Tutto quello che avreste voluto sapere su Putin ma non vi hanno mai detto. Come spesso succede la verità la si può trovare più agevolmente nella finzione, e così per chi volesse addentrarsi in quel grande vaudeville che è stata l’ascesa di Vladimir Putin in Russia può leggere “il mago del Cremlino”, il romanzo di Giuliano da Empoli uscito da poco per Mondadori. E’ la storia – immaginaria - di Vadim Baranov, grande consigliere e spin doctor, personaggio di finzione ma ispirato a Vladislav Surkov, uno dei grandi consiglieri del Cremlino, di cui non si hanno più notizie. Il romanzo, che è uscito prima con Gallimard in Francia dove ha venduto oltre cinquantamila copie e ottenuto ottime critiche, è il grande flusso di coscienza di questo personaggio che incarna un’autobiografia russa dell’ultimo secolo. Nipote di un nobile zarista, figlio di un alto funzionario dell’Urss, Baranov decide di giocarsi anche lui le sue carte al servizio dell’autocrate di turno, e così si butta su una carriera di consigliere nella nuova Russia che nasce sulle macerie di Gorbaciov e della Perestrojka.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE