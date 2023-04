L'Ue ha autonomia strategica per dare armi a Kyiv? Il blocco francese

Bruxelles. “Tutti insieme ci assicureremo che l’Ucraina disponga di tutto ciò di cui ha bisogno per vivere in libertà”, ha detto il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, aprendo la riunione del gruppo di Ramstein, di cui fanno parte una cinquantina di paesi che forniscono aiuti militari a Kyiv. Nell’undicesima riunione si è parlato soprattutto di munizioni e difesa aerea. C’è urgenza in vista dell’annunciata controffensiva ucraina. Ma ancora una volta l’Unione europea è in ritardo. I ventisette stati membri, che oltre un mese fa avevano annunciato un piano per fornire munizioni all’Ucraina, non sono ancora riusciti a mettersi d’accordo sugli acquisti congiunti. La Francia ha bloccato il via libera insistendo su una clausola “Buy european”. “L’incapacità dell’Ue di mettere in pratica la sua decisione sull’approvvigionamento congiunto di munizioni per l’Ucraina è frustrante”, ha protestato giovedì il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

