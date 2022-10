A Ramstein la Nato conferma il sostegno all'Ucraina. Le forniture e i ritardi

Bruxelles. Gli ultimi attacchi della Russia contro obiettivi civili per vendicarsi dell’esplosione sul ponte di Kerch non hanno fatto altro che rafforzare “la nostra determinazione e fermezza di intenti”, ha detto ieri il segretario della Difesa americano, Lloyd J. Austin III, aprendo i lavori del gruppo di contatto che riunisce una cinquantina di paesi alleati dell’Ucraina. Nessun passo indietro di fronte a Putin mentre “cerca di mobilitare più forze e appropriarsi di territorio ucraino per la Russia”, “si scatena contro obiettivi e infrastrutture civili nelle città dell’Ucraina” e “usa minacce e retorica irresponsabili”. La cosiddetta “coalizione Ramstein” continuerà “a rafforzare le capacità difensive dell’Ucraina, per le esigenze urgenti di oggi e per il lungo periodo”, ha promesso Austin.

