La strategia di Putin è rendere l'Ucraina un paese invivibile. La riunione del G7

Roma. Missile dopo missile, l’obiettivo di Vladimir Putin è allearsi con l’inverno. Ieri le sirene hanno suonato in tutte le regioni dell’Ucraina, nel pomeriggio erano stati lanciati trenta missili da crociera e decine di droni suicidi contro infrastrutture critiche. La città di Zaporizhzhia è stata colpita da dodici razzi che hanno centrato diversi edifici residenziali, negozi e un gasdotto. Leopoli, la città più grande dell’Ucraina occidentale, è stata bombardata anche ieri e l’elettricità si è interrotta. A Vinnytsia i droni hanno danneggiato la centrale termoelettrica, altri attacchi ci sono stati a Khmelnytskyi, Dnipro, Odessa, Mykolaïv. Tutta l’Ucraina è di nuovo sotto i bombardamenti e secondo le intelligence occidentali non sono molti i missili ad alta precisione rimasti negli arsenali russi. La capacità di produrne di nuovi non è nelle potenzialità di una Russia sanzionata che importa la maggior parte delle sue componenti elettroniche adatte anche alla produzione di armi.

