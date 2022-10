Scholz è in bilico tra l'interesse europeo e quello tedesco. E c'è un ostacolo: Lindner

Berlino. “Una svolta, un’opportunità storica per plasmare insieme il futuro dell’Europa, un game changer”: era l’aprile del 2021 e l’allora ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz, che già puntava a succedere alla cancelliera Angela Merkel, lodava ancora una volta la decisione comunitaria di finanziare un fondo da 750 miliardi di euro per aiutare l’Europa a uscire dalla crisi da Covid-19. Con il Next generation Eu la Commissione ricevette il mandato di emettere fino a 750 miliardi di euro di debito sui mercati internazionali con il “sì” bipartisan tedesco di Merkel e Scholz. Una postilla linguistica: se nell’immaginifica lingua di Dante, il Next generation Eu è un “fondo”, in quella precisissima di Goethe è fatto di obbligazioni europee, e più precisamente di Wiederaufbau bonds, ossia bond per la ricostruzione.

