La foto di una nuova Europa nel castello di Praga

Oggi nel castello di Praga, l’enorme e meravigliosa fortificazione che risale al IX secolo che è anche la sede del presidente della Repubblica ceca, si tiene la prima riunione della Comunità politica europea, un’Unione europea allargata ai paesi vicini nata da un’idea di Emmanuel Macron. Attingendo al concetto di “confederazione europea” lanciato negli anni Ottanta da François Mitterrand e ripreso anche dal leader del Pd italiano Enrico Letta in un manifesto europeo pubblicato sul Foglio nell’aprile scorso, il presidente francese aveva introdotto la Comunità politica europea in un suo discorso a Strasburgo il 9 maggio scorso, quando la Francia aveva la presidenza di turno dell’Unione europea. La guerra di Vladimir Putin in Ucraina era iniziata da oltre 70 giorni e il presidente Volodymyr Zelensky aveva già più volte chiesto di entrare a far parte dell’Ue, allarmando molti paesi europei – compresa la Francia – che da anni considerano l’allargamento un problema più che un’opportunità. Per questo l’idea della Comunità politica europea, pur se ben articolata – Macron disse in sostanza che l’allargamento è un processo lungo, che la collaborazione invece è urgente e che deve riguardare molti paesi che non presentano gli standard per entrare nell’Ue ma sono preziosi per un’azione congiunta contro l’aggressione russa – era sembrata un modo carino per dire: nell’Ue non entra più nessuno, ma possiamo trovare un modo alternativo per collaborare. Qualcuno disse che pareva il tavolo apparecchiato in cucina, cui si accede dalla porta di servizio. Il 23 giugno il Consiglio europeo conferì all’Ucraina, alla Moldavia e (solo parzialmente) alla Georgia lo status di candidati all’ingresso nell’Ue, quindi la sensazione della porta di servizio si dissolse. E l’idea di una Comunità politica europea, “un nuovo spazio di collaborazione per le nazioni europee democratiche” secondo la definizione di Macron, si fece più concreta e partecipata, tanto che la presidenza ceca dell’Ue ha deciso di tenere il primo vertice oggi: si inizia nel pomeriggio, continua fino a cena, in mezzo sono previsti bilaterali e conferenze stampa – insomma un Consiglio europeo largo, anche nell’organizzazione (i dettagli sono stati discussi il 29 settembre in una riunione degli ambasciatori a Bruxelles). I paesi invitati sono i ventisette paesi dell’Ue più: Albania, Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Macedonia del nord, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Regno Unito. La foto di gruppo sotto la volta gotica della sala Vladislav del castello di Praga potrebbe diventare un pezzo di storia.

