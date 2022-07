Quanto conta per l'Ue l'eccezione norvegese

La Norvegia è un’eccezione: nella penisola scandinava, in Europa, nel mondo. E’ tra i paesi fondatori della Nato, quando i vicini svedesi e finlandesi hanno deciso adesso di aderire all’Alleanza, ma non fa parte dell’Unione europea, anzi: fa parte del mercato unico ma non dell’unione doganale, è dentro la zona Schengen e in alcuni progetti comuni per la difesa, ma i norvegesi sono contrari all’ingresso nell’Ue: a domanda diretta, in due referendum, negli anni Settanta e negli anni Novanta, hanno detto no grazie, stiamo bene così, in questa relazione eccezionale. Sembra tanto comoda la Norvegia che il Regno Unito, quando ha deciso di lasciare l’Ue, ha flirtato a lungo con il cosiddetto “modello norvegese”, salvo poi rifiutarlo perché in Norvegia i lavoratori europei circolano liberamente e gli inglesi invece vogliono riprendersi il controllo anche e soprattutto sulla circolazione delle persone. Ma l’eccezione più grande che rende la Norvegia così unica soprattutto da quando Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina è data dal gas e dal petrolio.

