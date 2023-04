Su Cina ed esteri Macron non è poi così incoerente, ma comunica male

Emmanuel Macron ha recentemente accumulato i passi falsi con una riforma delle pensioni che rappresenta un boccone difficilmente digeribile. Il metodo, la tempistica, il ruolo subalterno assegnato da parte dell’Eliseo al primo ministro Borne nonché l’ostinarsi nel condurre la riforma in modo spedito ponendo la fiducia e scavalcando il parlamento hanno provocato un forte rigetto. Il presidente francese aveva sperato di prendere le distanze dal tormentato scenario interno con un momento di diplomazia, che l’avrebbe portato in Cina per poi proseguire con una visita di stato nei Paesi Bassi. Ma il ritorno dal viaggio in Cina è stato più movimentato del previsto, con il rilascio di un’intervista che mischiava i temi dell’autonomia strategica europea e la ricerca di una differenziazione fra la posizione europea e quella americana sul dossier cinese, un distinguo che ha messo in subbuglio l’intero campo atlantista. A seguito abbiamo assistito a un irrigidimento della posizione del presidente francese con molti che denunciano un fenomeno di isolamento.

