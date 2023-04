Il viaggio di Baerbock in Cina, dopo Macron. Parla il sinologo tedesco Tim Rühlig

Berlino. Quando ha organizzato la propria missione in Cina la ministra degli Esteri tedesca, la verde Annalena Baerbock, non poteva immaginare che avrebbe ricevuto tanta attenzione. Ma le sue tappe a Tianjin ieri e Pechino oggi sono state precedute dall’intervento di Emmanuel Macron. In Cina il presidente francese ha accennato alla questione di Taiwan, spiegando che l’Europa non deve necessariamente schiacciarsi sulla posizione degli Stati Uniti. Parlando con Politico, il portavoce per la politica estera della Spd, il partito del cancelliere Olaf Scholz, ha detto di aspettarsi che Baerbock “metta le cose in chiaro” durante i suoi colloqui cinesi. Così la sinistra. Ma anche per la conservatrice Welt “questa sarà una delle missioni più difficili dall’inizio del suo mandato” tanto più che Baerbock arriva alla fine di una grande esercitazione della Marina cinese nelle acque dello tretto di Formosa.

