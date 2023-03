Contro il ricatto cinese. Parla il nuovo ambasciatore di Taiwan in Italia

“Sempre al fianco di chi crede nei valori della libertà e della democrazia”, aveva scritto su Twitter Giorgia Meloni il 26 luglio dello scorso anno, a corredo di una foto con l’allora rappresentante diplomatico di Taiwan in Italia, Andrea Sing-Ying Lee. Meloni l’aveva definito “ambasciatore” non a caso, perché “ambasciatore” è una parola tabù per la Cina, se riferita a un rappresentante di Taiwan: significa non piegarsi al ricatto diplomatico che impone Pechino di non riconoscere i funzionari della Repubblica di Cina, cioè Taiwan. Poi, tre mesi dopo quella foto, ci sono state le elezioni, il giuramento, e nel frattempo è cambiato non solo il rappresentante diplomatico, ma forse anche quel convincimento della leadership di Meloni al fianco dell’isola de facto indipendente rivendicata e costantemente minacciata da Pechino. Lei ha incontrato la presidente del Consiglio? “Non c’è ancora stata l’occasione”, dice al Foglio il nuovo ambasciatore – pardon, rappresentante diplomatico di Taiwan in Italia, Vincent Y. C. Tsai, arrivato a Roma tre mesi fa. “Abbiamo avuto colloqui con rappresentanti di governo e istituzionali, ma la nostra porta è sempre aperta per chiunque voglia vedere lo sviluppo di Taiwan”, dice l’ambasciatore in un’intervista esclusiva dalla sede diplomatica di viale Liegi.

