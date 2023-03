Tutte le debolezze di Putin davanti a Xi Jinping: da ideologo del nuovo mondo a scagnozzo

La Russia accoglie la Cina dopo la notte in cui a Mariupol ha mostrato la sua fragilità. Il rischio di lasciare nelle mani di Pechino un posto in prima fila nel mondo che il presidente russo ha messo a soqquadro

Roma. Vladimir Putin non era all’aeroporto ad accogliere il leader cinese Xi Jinping, probabilmente non voleva andare in un posto in cui era stata annunciata la sua presenza per questioni di sicurezza, ma al suo posto ha mandato un vicepremier. Xi e il presidente russo si sono incontrati poco dopo e senza che il capo del Cremlino abbia fatto attendere il leader cinese. Del suo sostegno ha bisogno e dal suo sostegno rischia di essere divorato. La volontà di Putin di ridisegnare il mondo si è scontrata con la fragilità della potenza russa, con i piedi d’argilla del suo esercito, con l’aver sovrastimato la dipendenza occidentale per l’energia russa. A un anno dall’inizio della guerra, il ruolo di Putin nel mondo è cambiato.