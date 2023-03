Israele ha una mappa contro l'Iran: va dall'Ucraina all'Asia centrale

Maestra nello sviluppare apparati difensivi – basti citare il sistema antimissile Iron Dome – Israele ha deciso di approvare la fornitura all’Ucraina di strumentazione anti-drone. Come riportato dal portale Axios, il via libera sarebbe arrivato a metà febbraio e la diffusione della notizia ha portato alcuni funzionari israeliani a sottolineare la natura prettamente difensiva del sistema oggetto dell’intesa. Al di là di queste precisazioni, l’obiettivo è supportare Kyiv nel contrasto ai droni iraniani che Mosca sta utilizzando sul teatro ucraino. Quello compiuto dallo stato ebraico è un passo importante: non solo dal punto di vista militare, ma anche e soprattutto da quello del confronto sempre più serrato con l’Iran. Confronto senza esclusione di colpi: Israele sta infatti anche per inaugurare una propria rappresentanza diplomatica stabile in Turkmenistan. Di per sé la notizia sembrerebbe interessante solo per i sovietologi più accaniti, ma in realtà ha una valenza geopolitica notevole. Ricchissimo di gas naturale, il Turkmenistan possiede infatti una caratteristica inestimabile agli occhi dello stato ebraico: condivide un confine con l’Iran lungo quasi 1.200 chilometri e la capitale, Ashgabat, si trova a soli 20 chilometri dal territorio iraniano.

