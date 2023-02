Il lavoro silenzioso di Scholz nella "Leopard-Koalition" che non decolla

Berlino. E se Olaf Scholz non avesse tutti i torti a rimanere un passo indietro? È dalla gaffe di un anno dell’ex ministra della Difesa Christine Lambrecht, quando suggerì l’invio di cinquemila elmetti a Kyiv come gesto di solidarietà, che la Germania è diventata oggetto di moltissime critiche. Tentennante, ambiguo, titubante, freddo: gli aggettivi per definire il sostegno di Scholz e del suo governo a quello di Volodymyr Zelensky si sono sprecati. L’ultima ondata di critiche si è infranta su Berlino nei giorni del vertice di Ramstein, quando una coalizione di “volenterosi” con, fra gli altri, Polonia, Spagna e Danimarca, prometteva la consegna all’Ucraina di 100 carri armati Leopard 2 made in Germany appena avessero ricevuto l’ok di Scholz alla riesportazione del fiore all’occhiello dell’industria bellica tedesca. A Ramstein il cancelliere disse di no. Nelle stesse ore però cacciava dalla Difesa la poco competente Lambrecht per ingaggiare un Boris Pistorius più presente a sé stesso e alla Bundeswehr. E pochi giorni dopo dava il suo consenso all’invio a Kyiv dei sospirati Leopard 2. Cosa è successo da allora?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE