Quando Mosca dice “accordi di Minsk”, intende la resa ucraina

A Mosca non è parso vero che Silvio Berlusconi dicesse quel che ha detto sul presidente ucraino e il Donbas (“Bastava che Zelensky cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbas e la devastazione del suo paese non sarebbe avvenuta”), così ha potuto rilanciare una sua antica e falsa teoria sull’occidente che non ha voluto rispettare gli accordi di Minsk per fare del male all’Ucraina. A farsi megafono di questa tesi è la solita, ineffabile Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che non vuole interferire negli affari italiani (come no) e si limita “ai fatti”, che dicono che “per otto anni, dal 2014, la Russia ha insistito perché fossero applicati gli accordi di Minsk per la pace in Ucraina. Ma questo non era quello che l’occidente aveva in mente”.

