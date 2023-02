Che Guevara è severità, scelta di vita. Zelensky è il suo popolo in armi, necessità. Tutta un'altra storia

Ernesto Guevara detto il Che era un medico, la professione del soccorso. Zelensky un attore di avanspettacolo, il mestieraccio dell’intrattenimento. Guevara fu icona da morto, cristica per via della fotografia del corpo disteso alla Mantegna. Zelensky è icona da vivo e vegeto (e che Dio ce lo preservi) e il simbolico corporale è integralmente laico, ebreo, sguardo intelligente, ma uomo comune. Guevara aveva la barba, era uno dei barbudos. Zelensky è glabro. Entrambe le immagini parlano di guerra e sono per così dire in divisa, una divisa senza pompa e circostanza, più guerriglia o guerra popolare che stato maggiore. Sono legati alla nazione, Cuba libre e Slava Ukraini, ma Guevara ha un tocco internazionalista sovversivo, fraterno, Guevara varca i confini per portare verbo e rivoluzione in altri paesi; l’internazionalismo di Zelensky è politico, fondato sullo scambio di armi e tecnologie, ha un tocco diplomatico e allude alla difesa di un confine che, violato, diventa il confine di tutti gli alleati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE