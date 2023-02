Viva Tananai, Olga e Maxim: non servono le polemiche se ci sono le canzoni d'amore

"Amore mio, noi stiamo bene. Mi scaldano il tuo amore e il tè", canta l'artista nel brano in concorso al Festival. Non è una storia a distanza qualsiasi ma quella di due ragazzi separati dalla guerra in Ucraina. Che ci fa versare lacrime nel caffè

Ci sono due regole da rispettare durante Sanremo: non si va a dormire e non si cambia canale. Ci si può distrarre, andare in cucina, ci si può innervosire e anche addormentare. Si può comprare una padella su Amazon. Ma si resta lì, a presidiare la fortezza. Invece a un certo punto della serata, abbastanza tardi, mia figlia voleva a tutti i costi mettere Cunk On Earth su Netflix, diceva ti piacerà tantissimo, si ride un sacco, la vita è breve, ti faccio i pancakes di mezzanotte. Io mi sono legata al palo della nave come Ulisse e ho detto: no, è contro la regola. Il mio gesto eroico è stato premiato mercoledì notte da varie cose – il monologo di Francesca Fagnani sui detenuti in carcere, l’intervista di Francesca Fagnani a Gianni Morandi e Amadeus, il passato remoto del verbo accedere – e in particolare da una canzone, Tango di Tananai.