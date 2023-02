Non c'è modo che Scholz accetti le proposte di Meloni che ostacolano le ong

Bruxelles. Al Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni rischia di andare a sbattere contro il muro della Germania, se insisterà con la richiesta di un codice di condotta dell’Unione europea per le navi delle ong. La proposta è contenuta in un “non paper” inviato dall’Italia alle altri capitali in vista della discussione tra i leader il 9 e 10 febbraio. Un capitolo è dedicato a un miglior coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso: l’Italia chiede all’Ue “linee guida concordate” a livello di Ue per le operazioni condotte dalle navi private, mercantili o ong. Dietro l’espressione “linee guida” c’è il codice di condotta, a cui però si oppongono la Germania e altri paesi europei.

