Meloni incontra Charles Michel: la conferenza stampa in diretta

La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in vista del prossimo vertice dei capi di stato e di governo europei previsto per il 9 e il 10 febbraio. In agenda due punti principali: il confronto sulle politiche migratorie, tra il decreto ong a firma del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e le nuove policy in tema di migrazione della Commissione europea, e la risposta europea all'Inflation reduction act di Joe Biden.

