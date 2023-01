Michel a Roma da Meloni in vista del Consiglio europeo

Il Presidente del Consiglio europeo incontra la premier. Due temi in agenda: le politiche migratorie e la risposta all'Inflation reduction act dell'Amministrazione Biden

Il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, oggi sarà a Roma per incontrare Giorgia Meloni in vista del vertice straordinario del 9 e 10 febbraio. L'obiettivo è “preparare” la riunione dei capi di stato e di governo, ci ha detto una fonte vicina a Michel. L'Italia è un paese chiave su almeno due temi in agenda: le politiche migratorie e la risposta all'Inflation reduction act dell'Amministrazione Biden.

L'Italia può accogliere favorevolmente il rinnovato impegno dell'Ue sulla dimensione esterna delle politiche migratorie, con maggiore enfasi sui rimpatri. Tuttavia, come spiega Il Foglio in un editoriale, rischia di trovarsi sul banco degli imputati per i movimenti secondari. Quanto all'Ira, l'Italia è schierata nel campo dei paesi contrari a un allentamento massiccio delle regole sugli aiuti di stato, a meno che non ci siano fondi europei a disposizione dei paesi senza spazio fiscale. Ma l'opposizione dei paesi del nord a un nuovo strumento di debito comune rende improbabile una svolta al Consiglio europeo su un fondo stile Sure. In ogni caso, sia sulle migrazioni sia sull'Ira non c'è ancora un consenso tra i ventisette stati membri su come procedere. La prima bozza di conclusioni del Consiglio europeo, discussa mercoledì dagli ambasciatori degli stati membri, è stata rispedita indietro. Gli sherpa ora hanno una settimana per rielaborare il testo. Nel suo tour di consultazioni fisiche e virtuali, Michel mercoledì sarà a Parigi per incontrare il presidente francese, Emmanuel Macron.

