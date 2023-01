L'irriconoscibile Putin e il non riconosciuto Zelensky

Oggi i ministri della Difesa dei paesi dell’Alleanza atlantica si incontreranno e discuteranno l’invio di armi, le fasi della guerra in Ucraina e i suoi scenari. Il fatto che si parli di armi non vuol dire che il mondo abbia perso la voglia di colloqui e di negoziati, ma che al momento parlare non è possibile. La Russia si sta preparando a un nuovo ciclo di attacchi, senza aver abbandonato l’ambizione di arrivare fino alla capitale Kyiv. Le sue condizioni per negoziare sono che l’Ucraina riconosca l’occupazione come legittima. Dopo aver subìto morte e devastazioni, secondo il Cremlino, gli ucraini dovrebbero quindi accettare di aver perso quasi il 20 per cento del loro territorio. Anche il presidente Volodymyr Zelensky ha presentato le sue condizioni per la pace, sono dieci punti che illustrano la più ovvia richiesta che si possa fare a un paese aggressore: vattene e ricostruisci quello che hai devastato. La Russia non vuole smettere di combattere e attaccare, nonostante le perdite umane inflitte al suo stesso esercito e l’isolamento internazionale, ha rigettato i dieci punti di Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin ha detto mercoledì di aver iniziato una guerra per ottenere la pace. Quindi andrà avanti con le armi e non con le parole. I funzionari di Mosca, inoltre, ripetono spesso che non hanno alcuna intenzione di parlare con Zelensky e da mesi stanno presentando il conflitto come un confronto con la Nato.

