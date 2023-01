Ricomincia o no la mobilitazione in Russia?

Prima di mandare nuovi uomini in Ucraina il Cremlino mette in moto la macchina del vittimismo di stato. Il discorso di Putin a San Pietroburgo

Vladimir Putin ha ribadito che la Russia vincerà la guerra. Ieri il presidente era a San Pietroburgo per celebrare l’ottantesimo anniversario della fine dell’assedio della città che un tempo si chiamava Leningrado e ne ha approfittato per parlare del conflitto e per ringraziare gli operai dell’industria della Difesa, dicendo che molto dipende da loro. Questa condizione li rende quasi intoccabili nell’ottica di una futura mobilitazione, il cui annuncio alcuni attendevano ieri: la ricorrenza sembrava retorica a sufficienza e le voci sulla necessità di mandare nuovi uomini al fronte per la primavere si fanno fitte. Invece ieri Putin ha soltanto ribadito di aver attaccato l’Ucraina per riportare la pace dopo aver subìto i silenzi e gli sgarbi dell’occidente.