L'impero delle bugie. In Cina insabbiare le catastrofi è tradizione

I disastri possono far cadere i regimi dispotici. O, al contrario, possono consolidarli. Il termine weiji, disastro, è composto da due caratteri. L’uno significa “pericolo”, l’altro “fortuna-opportunità”. Dipende dall’efficienza della risposta. E, cosa altrettanto se non ancora più importante, dall’efficienza e dalla credibilità della narrazione. La cosa che conta di più non sono le bugie di stato. Quelle ci sono sempre, anche nelle migliori democrazie. La menzogna fa parte della politica, anche della migliore politica. L’importante è come vengono raccontate, se vengono credute o no. La storia della Cina è zeppa di imperatori o anche intere dinastie che perdono il “Mandato del cielo” perché non hanno saputo o potuto reagire in modo efficiente e tempestivo a una catastrofe. Gli ideogrammi per “terremoto” anticamente dicevano letteralmente: “crolla il cielo, si frattura la terra”. Poi hanno deciso di semplificare. Il carattere “cielo” è stato sostituito con “montagna”, infine è scomparso anche il termine montagna. “Cielo” imbarazzava il potere, qualunque potere, fosse quello dell’Imperatore o quello del Partito. Perché ricordava la perdita del Mandato del cielo, della legittimazione a governare.

