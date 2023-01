Putin vuole portare la guerra al cinema

Vladimir Putin è molto attento agli aspetti cinematografici della sua guerra. E’ abituato a fare grandi annunci con un’estetica grigiastra che sembra una cianfrusaglia del passato sovietico, invece è frutto di un attento studio e serve a conferire al Cremlino quell’aura di rispetto che il presidente pensa derivi dalle forti minacce. Ieri ha fatto sapere che è partita una nuova nave ammiraglia, la Gorshkov, pronta a solcare sia l’Antantico sia il Mediterraneo con a bordo i missili ipersonici Zirkon. L’intento era restituire l’immagine di una Russia invasiva e che non teme i confini. Nelle stesse ore il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, raccontava all’americana Abc che potrebbero verificarsi nuovi attacchi all’interno del territorio russo “sempre più in profondità”. All’apparenza, gli annunci ucraini non scompongono mai gli ufficiali di Mosca che, imperturbabili, continuano a dire: “Tutto va secondo i piani”. La frase è granitica, ripetuta fino allo sfinimento, tanto da rendere palese che significa l’opposto: nulla è in ordine in Russia. Il Cremlino però spera ancora di convincere i suoi cittadini e l’ultimo mezzo pronto a essere mobilitato è il cinema. Putin ha chiesto di realizzare un film da proiettare a febbraio sull’ “operazione militare speciale”, una via di mezzo tra il documentario e la pellicola elogiativa per raccontare cosa fanno i soldati russi, contro chi combattono e come proteggono la Russia. I tempi di realizzazione saranno stretti, anche la durata non è chiara e si potrebbe anche optare per un cortometraggio da trasmettere nei cinema prima dell’inizio di ogni spettacolo. Sarebbe il ritorno al cinegiornale, con l’intento propagandistico di convincere i russi che “tutto va secondo i piani”, che la Russia è in pericolo e di incitare nuovi uomini ad arruolarsi.

