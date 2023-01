La fabbrica delle armi di Putin

Nella città russa di Samara un gruppo di cittadini si è ritrovato martedì nella piazza principale, Piazza Slavy. Con i fiori rossi in mano commemoravano i soldati morti a Makiivka, nella regione ucraina di Donetsk. I militari erano stati raggruppati in un unico edificio, una scuola usata come base e colpita dall’esercito di Kyiv. Molti dei soldati venivano dalla regione di Samara, lungo il fiume Volga, ma i cittadini che si erano raccolti per ricordarli non avevano alcuna intenzione di manifestare contro la guerra o contro i comandanti che avevano preso la decisione sconsiderata di esporli, tutti insieme, a un bombardamento nemico. La loro presenza era anzi a sostegno del Cremlino e ascoltavano con attenzione le parole di una donna in pelliccia e con il capo coperto da un fazzoletto bianco, Ekaterina Kolotovkina. “Non dormo da tre giorni e neppure Samara ha dormito. E’ tutto molto difficile e spaventoso, ma non possiamo lasciarci spezzare”. Kolotovkina è la moglie del tenente generale Andrei Kolotovnik, ha ricevuto lodi e premi da parte del Cremlino e davanti ai cittadini vestiti a lutto ha detto di aver chiesto a suo marito vendetta dopo aver saputo del bombardamento di Makiivka. La sua rabbia composta non era diretta al presidente Vladimir Putin, ma all’occidente “intero che si è mobilitato con il fine di distruggere noi e i nostri figli” e non ha lasciato altra scelta ai russi se non combattere.



