L'attacco a Makiivka che ha smentito Putin

Ogni volta che Vladimir Putin elogia la potenza dell’esercito russo, le sue conquiste e celebra l’unità del suo popolo, sul campo di battaglia in Ucraina succede sempre qualcosa di clamoroso. Dopo il discorso di capodanno del presidente russo, nelle prime ore del nuovo anno, l’esercito di Kyiv è riuscito a colpire una scuola utilizzata come base militare dai russi a Makiivka, nella regione occupata di Donetsk. E’ stato un attacco potente, portato a termine grazie ai lanciarazzi americani Himars e, secondo il ministero della Difesa russo, le vittime sarebbero 63. Secondo gli ucraini sono molti di più, almeno 400 e chi, tra i russi, contesta i generali, la pensa come Kyiv. Quello che rimproverano ai vertici militari è innanzitutto di aver ammassato centinaia di soldati in un unico punto, di non aver calcolato che la struttura rientrava nel raggio d’azione dell’artiglieria ucraina, che è ormai molto esteso. Inoltre, secondo il ministero della Difesa di Mosca, Kyiv è stata in grado di localizzare la struttura a causa dei segnali dei cellulari utilizzati dai soldati, e chi è a favore della guerra ma ne contesta i comandanti ha criticato queste affermazioni come il tentativo di addossare alle vittime la responsabilità del fallimento dei loro capi. Anche il numero di feriti è alto, secondo l’esercito ucraino sarebbero trecento e la maggior parte degli uomini presenti nella base erano dei mobilitati, quindi i soldati che secondo Mosca dovrebbero rafforzare l’esercito durante l’inverno e dare nuova forma all’offensiva. A Makiivka, la Russia ha perso circa mille uomini, tra morti e feriti. Questo dato rende l’attacco paragonabile ad altri episodi inaspettati della guerra, come il bombardamento contro il ponte di Crimea o l’affondamento dell’incrociatore Moskva.

