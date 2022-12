2022, l'anno della rivincita della democrazia

Chi lo avrebbe mai detto? Dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 di febbraio, i governi dell’Unione europea hanno dimostrato unità e determinazione per rispondere alla guerra di Vladimir Putin, dando un contributo decisivo per trasformare il 2022 nell’anno della rivincita delle democrazie su autocrazie e populismi. Questa è stata la principale novità dell’anno: sulla Russia, sul Covid-19 o sulla politica economica, la democrazia liberale è stata resiliente e ha mostrato la sua superiorità in termini di competenza ed efficacia. L’Ue ha adottato nove pacchetti di sanzioni contro la Russia e si sta liberando dalla sua dipendenza dal gas russo (sul petrolio ha imposto un embargo). I vaccini mRna hanno messo a riparo la popolazione europea dalle conseguenze più nefaste del Covid-19 e dal pericolo di altri lockdown. L’inflazione è a livelli record e la recessione è in agguato, ma la prudenza monetaria e fiscale dovrebbero limitare l’impatto dell’aumento dei prezzi e del calo del pil. Da parte dell’Ue ci possono essere state esitazioni, lentezze, contraddizioni e alcune divisioni. Ma l’obiettivo di proteggere i suoi cittadini è stato ampiamente realizzato, senza drammi o rotture.

