La paziente presidenza ceca è il nostro “Europeo dell'anno”

Bruxelles. L’accordo sul price cap sul gas del 19 dicembre, dopo un negoziato che sembrava impossibile da sbrogliare, con Germania, Paesi Bassi e la Commissione di Ursula von der Leyen che remavano contro, è stato abilmente trovato dalla presidenza della Repubblica ceca del Consiglio dell’Unione europea. Nei suoi sei mesi di mandato, la presidenza ceca ha ottenuto una serie impressionante di intese tra i governi e con il Parlamento europeo. La crisi energetica? Sono stati approvati gli obblighi di stoccaggio, la riduzione della domanda di gas, il prelievo sulle tecnologie inframarginali, la tassa di solidarietà sugli idrocarburi, la condivisione del gas obbligatoria in caso di penuria, la facilitazione dei permessi per le rinnovabili. “Facile”, dirà qualcuno: la base giuridica scelta dalla Commissione per la crisi energetica ha permesso l’adozione rapida di misure emergenziali senza coinvolgere il Parlamento europeo. In realtà, non è stato per nulla facile, come dimostra la trattativa sul Meccanismo di correzione del mercato: ogni paese ha interessi diversi e l’energia tocca direttamente il portafoglio dei cittadini, il benessere delle famiglie, la capacità di produzione delle imprese e i bilanci nazionali. In ogni caso, anche sui grandi temi della legislatura, come il Green deal, la presidenza ceca ha portato a casa una marea di successi. Un esempio è il pacchetto Fit for 55. Sono stati approvati il nuovo sistema Ets, il nuovo fondo sociale climatico, le nuove regole per le emissioni degli aerei, la fine del motore a combustione, le misure contro la deforestazione, e altro ancora.

