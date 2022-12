Dove è finito l'Orbán di una volta? Ragionevoli dubbi

Bruxelles. Che cosa è successo a Viktor Orbán? Da alcuni giorni il premier ungherese dà l’impressione di aver cambiato campo sulla guerra della Russia contro l’Ucraina. Orbán non tuona più contro le sanzioni di Bruxelles che sarebbero all’origine di tutti i guai economici ed energetici dell’Europa. Il suo ambasciatore presso l’Ue non ha messo il veto al price cap sul petrolio, malgrado la minaccia di Mosca di un taglio del greggio a chi lo sostiene. Sabato Orbán ha denunciato una “chiara aggressione” da parte della Russia e ha spiegato che “abbiamo bisogno di un’Ucraina sovrana” per contenere la minaccia russa. Lo stesso giorno, la presidente dell’Ungheria, Katalin Novák, era a Kyiv per incontrare Volodymyr Zlensky. Venerdì Orbán ha anche rassicurato che l’Ungheria “sostiene” l’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia, nonostante i dubbi per il ritardo nella ratifica (è il solo paese con la Turchia a non aver ancora formalizzato la decisione).

