Sulla Cina l'Unione europea vuole una linea sua, non quella di Biden

Bruxelles. Alla riunione della Nato di Bucarest, i ministri degli Esteri dell’Alleanza atlantica hanno ribadito la loro unità a sostegno dell’Ucraina nel momento in cui Vladimir Putin usa “l’inverno come arma” per piegare la resistenza del suo vicino. “Dobbiamo restare uniti perché è nell’interesse della nostra sicurezza garantire che il presidente Putin non vinca, perché questo invierebbe il messaggio che i leader autoritari possono prevalere usando la forza militare bruta”, ha detto il segretario generale, Jens Stoltenberg. Ma, dietro le quinte, alla Nato c’è stata un’altra discussione su altri leader autoritari, tentati dalla forza bruta, che mettono a repentaglio la sicurezza occidentale, ma su cui gli alleati sono meno uniti: la Cina di Xi Jinping.

