Dubbi sul futuro dell'Osce, ora che ha scelto di isolare la Russia

Lódz. Si aprono stamattina i lavori del vertice Osce e per la prima volta dal 2004 non si vedrà Sergei Lavrov: la Polonia gli ha negato il visto. Sono attesi invece il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e il sottosegretario americano per gli Affari politici Victoria Nuland. La volontà di Varsavia è chiara, isolare la Russia a tutti costi anche dove Mosca è di casa, come l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nata a Helsinki nel 1975 quando i leader del blocco sovietico e quelli del mondo occidentale firmarono una serie di accordi per abbandonare la corsa alla distruzione reciproca e garantire la pace nella casa comune europea. Una pace che per anni si è poggiata sugli architravi stabiliti in Finlandia, come gli accordi di disarmo e non proliferazione, oggi in crisi come dimostrato dal rifiuto di Mosca di partecipare all’incontro di monitoraggio dell’accordo NewStart sulla riduzione delle armi nucleari. O come l’articolo tre degli accordi di Helsinki: “Gli stati partecipanti considerano inviolabili i confini reciproci nonché i confini di tutti gli stati in Europa, e si asterranno ora e in futuro da assalire queste frontiere”, principio oggi ridotto in brandelli dall’invasione russa dell’Ucraina.

