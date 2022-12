Dentro al Qatar gate. I socialisti europei si autoassolvono dalla responsabilità politica

Bruxelles. Brando Benifei, il capo delegazione del Partito democratico al Parlamento europeo, mercoledì 14 dicembre ha cercato di scaricare sul Ppe una parte della responsabilità del Qatar gate. “Ci sono rumors abbastanza convincenti che lei stesse passando al centrodestra”, ha detto Benifei alla trasmissione de La7 “Omnibus”. Lei è Eva Kaili, la vicepresidente del Parlamento europeo, al centro dello scandalo di corruzione sull’influenza del Qatar insieme al suo compagno, Francesco Giorgi, l’ex eurodeputato, Antonio Panzeri, e il segretario generale di No Peace Without Justice, Niccolò Figà Talamanca. Il tentativo ha avuto poco successo. “Anche Panzeri tra un po’ è passato al centrodestra”, ha ironizzato Alessandro Cattaneo di Forza Italia. L’episodio è utile a illustrare quanto la leadership dei socialisti europei stia cercando di evitare la questione della responsabilità politica. Il gruppo dei Socialisti & Democratici si è lasciato infiltrare e condizionare fino al più alto livello da quella che la procura belga considera un’associazione a delinquere. Kaili è stata eletta vicepresidente su indicazione della presidente del gruppo, Iratxe García Pérez. Ma nessuno ha ritenuto di doversi dimettere. García Pérez e Benifei non hanno alcuna responsabilità penale.

