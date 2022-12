Che differenza c'è tra la corruzione del Qatar gate e l'Ungheria

Bruxelles. Dittatori, autocrati e illiberali fuori e dentro l’Unione europea stanno gongolando di fronte al Qatar gate. Il Parlamento europeo, che regolarmente dà lezioni a tutti approvando risoluzioni di condanna sulle violazioni dei diritti umani e dello stato di diritto, è stato colpito dal peggior scandalo di corruzione della sua storia. Il 12 dicembre Viktor Orbán ha twittato un meme di gente in preda alle risate quando sente la frase “il Parlamento europeo è seriamente preoccupato della corruzione in Ungheria”. Il 14 dicembre il premier ungherese ha commentato così la foto delle valigie e borse piene di contanti sequestrate dalla polizia federale belga: “Ecco come appare lo stato di diritto a Bruxelles”. Involontariamente Orbán ha detto una verità: in una democrazia liberale lo stato di diritto ha strumenti per combattere la corruzione e correggere le falle. Di foto di contanti sequestrati in Ungheria non se ne vedono, nonostante la corruzione diffusa. L’Ungheria è al 73esimo posto dell’Indice della percezione della corruzione di Transparency International, il peggiore degli stati membri dell’Ue dopo la Bulgaria, alla pari di Ghana, Kuwait e Senegal.

