La democrazia è “fottuta” ha detto Michel Claise, il magistrato belga del Qatar gate

Le dichiarazioni sul “denaro sporco” del procuratore che indaga sulla corruzione all'interno delle istituzioni europee. E la necessità di avere regole chiare per chi fa lobby in maniera legittima

Bruxelles. Quando un magistrato definisce la democrazia “fottuta” a causa del denaro sporco che governa il mondo e poi dirige la più grande inchiesta di corruzione che abbia mai toccato il Parlamento europeo, aumenta il rischio che nella pesca a strascico praticata nella zona grigia della lobby legale finiscano anche degli innocenti. Luca Visentini, il segretario generale della Confederazione sindacale internazionale (Ituc), che era stato fermato venerdì nell’ambito dell’inchiesta sul Qatar gate per il sospetto di corruzione, riciclaggio e associazione a delinquere, domenica è stato rimesso in libertà senza che siano state avanzate accuse formali contro di lui. “Sono lieto che l’interrogatorio si sia concluso e di aver potuto rispondere esaurientemente a tutte le domande. Se dovessero essere avanzate ulteriori accuse, attendo con impazienza l’opportunità di confutarle, perché sono innocente”, ha assicurato Visentini in un comunicato pubblicato ieri dalla Ituc. Quanti deputati, funzionari, assistenti parlamentari o responsabili di ong sono finiti nell’indagine per una collaborazione legittima o una vecchia amicizia con i principali sospettati? Il problema con il denaro sporco è che “non si riesce più a sapere chi è cosa”, aveva detto nel marzo del 2020 Michel Claise, il giudice istruttore del tribunale di Bruxelles che conduce l’inchiesta. Il pericolo del suo ragionamento è che i potenziali criminali diventino vittime.