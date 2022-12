I corrotti sono passibili di arresto, ma i soldi delle autocrazie come il Qatar sono inarrestabili

Quando i lobbisti europei esorbitano dal loro specifico professionale, e corrompono funzionari pubblici, sono passibili di arresto, ma i soldi del Qatar e di altre autocrazie tribali del Golfo sono inarrestabili. Hanno petrolio e gas, che generano immense rendite dirette e indirette sul mercato commerciale e finanziario, fonti di energia indispensabili che ci ritroviamo in casa o sul lavoro, per mandare avanti le nostre vite, più o meno senza saperlo. Quei soldi, non sanno letteralmente dove metterli. Rifanno il Louvre tra le dune, rifanno il Ponte di Rialto e la laguna di Venezia, costruiscono stadi di calcio come fossero piramidi egizie, comprano un Leonardo più falso che vero ma comunque attribuito e costoso, progettano città intelligenti lunghe cento chilometri, in un delirio di architettura tecnologica, edificano l’edificabile spingendo in velocità la gara olimpica, citius altius fortius, e il traguardo è l’alto dei cieli, comprano squadre di calcio e calciatori con contratti da favola, inauditi, stimolano in proprio e per altri l’industria del lusso, invadono e occupano mercati pubblicitari e di sponsorizzazione senza riguardi per la concorrenza delle multinazionali più blasonate. Volete che non paghino per farsi una reputazione, per farsi largo, per stupire il mondo con il pane e il circo, come fecero con i cavalli, le spezie e le pelli pregiate e le perle dai dolci colori d’orÏental zaffiro?

