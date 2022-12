L'Ue non può tollerare ingerenze dai regimi. I metodi di Metsola e von der Leyen sul Qatar gate

Alcuni paesi stranieri si vogliono protagonisti globali e cercano di influenzare l'Europa. La presidente del Parlamento non vuole essere tollerante. Quella della Commissione è propensa a continuare il "business as usual"

Bruxelles. L’inchiesta giudiziaria sul Qatar gate, il più grande scandalo di corruzione che abbia mai colpito il Parlamento europeo, è partita da un’indagine del 2021 dei servizi segreti del Belgio sulle ingerenze di una potenza straniera. Nessuna soffiata di una talpa interna o di un ex assistente arrabbiato per il mancato rinnovo di un contratto: secondo le rivelazioni del Soir, la Sûreté de l’Etat stava raccogliendo informazioni sulla minaccia per la sicurezza del paese, in particolare per “ingerenza nei processi decisionali”.