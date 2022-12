Qatar gate, Letta convoca il comitato di garanzia del Pd

Il segertario ha chiesto all'organo interno ai dem di riunirsi "con la massima urgenza". E conferma di considerarsi come parte lesa

Enrico Letta corre ai ripari dopo lo scandalo Qatar gate e convoca il comitato di garanzia del Pd, per fare chiarezza sulle vicende di corruzione che stanno emergendo in questi giorni. Il segretario del Pd, dopo la diffusione di notizie che riguardano esponenti dem di stanza a Bruxelles, ha deciso di riunire l'organo di controllo "con la massima urgenza", proprio al fine di fare chiarezza all'interno del partito.

In quella sede si cercherà di "assumere le determinazioni più opportune, a garanzia dell'onorabilità della comunità dei democratici e delle democratiche e a tutela degli stessi esponenti chiamati in causa, affinché siano più liberi di esporre le proprie ragioni e fornire i chiarimenti che saranno richiesti dalle autorità inquirenti", spiega il Nazareno in una nota. Un modo molto diplomatico per gestire con più ordine questa fase in cui ci sono stati esponenti come l'ex ministro della Salute Roberto Speranza che chiedevano di fare piazza pulita, in spregio a qualsiasi principio di garanzia e presunzione di non colpevolezza.

Il Pd, per altro, come aveva già anticipato nei giorni scorsi, si considera parte lesa e annuncia già di volersi costituire come tale nei procedimenti giudiziari.