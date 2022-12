La rete clandestina delle giornaliste di Teheran

Alla fine del 2022, in Iran, si è formata una rete clandestina di giornaliste con un incarico formale nel circuito delle informazioni ufficiali e un lavoro vero, nascosto e sotterraneo, per aggiornare le famiglie del destino dei figli ventenni condannati a morte, per avvisare i manifestanti delle trappole mortali dei bassiji agli angoli di una strada dove sarebbe dovuto scorrere un corteo, per spiegare la dinamica di un omicidio di stato a un collega in occidente. E’ un lavoro da equilibriste in cui a ogni movimento si rischia lo stipendio e la libertà, oppure che un famigliare venga incriminato per un reato che non ha commesso e la sua detenzione venga usata come arma di ricatto per ottenere i nomi e i segreti delle altre. Il 6 dicembre Maryam Vahidian ha organizzato a casa sua una festa per il suo compleanno: prima della torta sono arrivati gli uomini dell’intelligence dei pasdaran, armati e con due pacchi regalo vuoti: sarebbe stato il primo di una serie di gesti irrisori. Hanno sequestrato i telefoni di tutti gli invitati, li hanno perquisti e interrogati e hanno fatto sparire Maryam.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE