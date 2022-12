I regimi temono di morire più di chi li combatte. Contro l'indifferenza

Milano. “Dov’è che cominciano i diritti umani?”, disse Eleanor Roosevelt, la first lady americana che contribuì alla definizione della dichiarazione dei diritti umani dell’Onu, approvata 74 anni fa oggi: “Nei posti piccoli, vicini a casa – così vicini e così piccoli che sulla mappa non si vedono. Eppure sono il mondo di ognuno di noi: il quartiere in cui viviamo, la scuola o l’università che frequentiamo, la fabbrica, la fattoria o l’ufficio in cui lavoriamo. Sono i luoghi in cui ogni uomo, donna e bambino cerca pari giustizia, pari opportunità, pari dignità senza discriminazioni. Se questi diritti non hanno un significato in questi luoghi, hanno poco significato ovunque”. La battaglia per i diritti umani è il fiume carsico della politica internazionale, emerge e s’immerge a seconda delle opportunità e delle convenienze. Ieri il ministro degli Esteri inglese, James Cleverly, ha scritto sul Guardian: “Spero che non mi sentirete mai dire ‘sono preoccupato’ o ‘sono molto preoccupato’ o peggio ‘sono profondamente preoccupato’ per una violazione dei diritti in corso senza poi un elenco delle azioni che voglio intraprendere per punire quelle violazioni”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE