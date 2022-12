Cosa significa l'accordo tra Stati Uniti e Russia sullo scambio Griner-Bout

E’ stato l’aeroporto di Abu Dhabi il centro dello scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia. Gli americani hanno riportato a casa la cestista Brittney Griner e i russi Viktor Bout, il trafficante d’armi più famoso del mondo, a lungo al secondo posto nella lista delle persone più ricercate dagli Stati Uniti, quando al primo c’era Osama bin Laden, il capo di al Qaida che nel 2001 organizzò gli attentati contro New York e contro il Pentagono. Griner era stata arrestata e condannata a nove anni da trascorrere in una colonia penale per le cartucce della sigaretta elettronica all’olio di cannabis trovate nel suo bagaglio a Mosca: è stata incriminata per contrabbando di droga. Bout per molti crimini, tra i quali aver venduto armi a gruppi terroristi. La liberazione della cestista è stata pagata a caro prezzo dagli Stati Uniti, che hanno chiesto la liberazione anche di un altro americano, l’imprenditore Paul Whelan, arrestato a Mosca per attività di spionaggio, negate da Washington. Ma per liberare Whelan, i russi avrebbero preteso lo scambio con Vadim Krasikov, un ufficiale dell’Fsb condannato all’ergastolo per aver ucciso a Berlino un cittadino georgiano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE