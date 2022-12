Nel ballottaggio in Georgia l'unica cosa che conta è se Trump perde un'altra volta

I repubblicani presentano Herschel Walker, un candidato trumpianissimo, ma i dem con Raphael Warnock hanno dato tutto in questo stato americano: c’è in gioco la tenuta della democrazia. Qui, in questo singolo voto, “non possiamo essere stanchi”, ha detto Barack Obama ad Atlanta

Oggi c’è il ballottaggio per il seggio al Senato della Georgia, un secondo round delle elezioni di metà mandato americane. La maggioranza al Senato di Washington è già dei democratici ed è risicatissima come lo era nella legislatura precedente, ma questo voto non serve soltanto per aumentare, se possibile, il margine di manovra del Partito democratico: serve per verificare se il trumpismo perde un’altra volta. A inizio novembre, il Partito repubblicano ha riconquistato il Congresso e non è riuscito a fare altrettanto con il Senato, ma i dati politici del voto di midterm sono stati due: la valanga rossa che ci si aspettava non c’è stata e i candidati sostenuti dall’ex presidente Donald Trump sono andati molto male. E’ stata insomma la prima battuta d’arresto del trumpismo che fino a quel momento pareva invece in grande forma, nonostante le teorie del complotto alimentate dagli adepti del trumpismo, anzi forse proprio per quello.