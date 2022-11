New York, lo stato dem che potrebbe diventare laboratorio (repubblicano) d'America

Ci sono luoghi, in America, dove i repubblicani sono andati meglio del previsto. Quelli eletti a NY State alle midterm sono aumentati a sorpresa, con Long Island che è stata saccheggiata. In vista del 2024, l'allarme per Joe Biden è un regolamento di conti fra i democratici, tra i più radicali come AOC e i moderati

C’era il candidato impresentabile, George Santos, uno che a gennaio 2021 era tra i rivoltosi che hanno dato l’assalto a Capitol Hill. C’era quello improbabile, Anthony D’Esposito, in corsa in una contea a Long Island dietro l’aeroporto JFK, ritenuta solidamente democratica. E c’era quello con la missione impossibile, Mike Lawler, che si batteva nei sobborghi benestanti dove abitano Bill e Hillary Clinton, controllati da sempre da un mandarino democratico. Tutti e tre, l’impresentabile, l’improbabile e l’impossibile, si ritroveranno a Washington da nuovi deputati repubblicani della Camera. E saranno in buona compagnia di altri colleghi di partito eletti nello stato di New York, al posto di democratici che erano dati per scontati dai sondaggi.