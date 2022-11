Quali sono le nuove facce che i dem americani potrebbero schierare in vista del 2024?

La frattura non si è saldata. L’America rimane un’anguria spaccata da un colpo di machete e le due metà continuano ad avere grosso modo lo stesso peso. Situazione a dir poco enigmatica, per avviarsi a un processo di elezione presidenziale avvolto da una drammaturgia a tinte fosche, garantita dalla partecipazione alla corsa di Donald Trump, l’uomo che ha sconvolto l’equilibrio psichico nazionale e continua a scuoterlo col suo travolgente approccio illogico, lo stesso che ha avuto la potenza di rivelare una nazione psicologicamente ben meno equilibrata di quanto si credesse. Certo, il percorso di Trump è disseminato di ostacoli alti, a cominciare da un contendente ormai temibilissimo come Ron DeSantis, trionfatore nella corsa a governatore della Florida, uomo che sa come normalizzare e rendere presentabile un approccio altrettanto anticonvenzionale come quello trumpiano. O come i giudici di diverse corti federali e statali, che convocheranno periodicamente il cittadino Trump a rispondere della costellazione di irregolarità di cui ha disseminato il proprio cammino di businessman e di politico. E infine, dovesse arrivare alla nomination grazie alla strategia con la quale ha depotenziato i detrattori interni al partito repubblicano e ha sostenuto i fedelissimi, spesso fino alla vittoria o alla riconferma, Trump dovrà tornare a confrontarsi con l’idea contrapposta, quella che lo ha demonizzato ma che lui ha sconfitto nel 2016 nella versione Hillary Clinton e da cui non ha mai accettato di essere stato battuto nella persona del veterano Biden.

